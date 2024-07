DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147,40 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 0,678 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.07.2024 gerechnet (238,60 EUR), wäre das Investment nun 161,87 EUR wert. Mit einer Performance von +61,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 28,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at