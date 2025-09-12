Hannover Rück Aktie

249,00EUR 7,60EUR 3,15%
Hannover Rück

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

12.09.2025 12:38:56

Hannover Rück Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
249,60 € 		Abst. Kursziel*:
34,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
249,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,54%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

