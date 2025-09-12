Hannover Rück Aktie
|249,00EUR
|7,60EUR
|3,15%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
335,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
249,60 €
|
Abst. Kursziel*:
34,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,54%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: DAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:15
|Hannover Rück-Aktie sinkt: Hannover Rück erwartet zum Jahreswechsel stabile oder leicht fallende Preise (Dow Jones)
|
10:04
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29