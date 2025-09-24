Hannover Rück Aktie

244,40EUR -0,60EUR -0,24%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

24.09.2025 06:48:18

Hannover Rück Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Hannover Rück von ihrer Auswahlliste "Analyst Focus List" gestrichen. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er ließ aber die Aktien der Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight". Die Bilanz sei stark wie nie und der Konzern sollte seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen. Die "Analyst Focus List" enthält die Topempfehlungen der Bank und wird regelmäßig aktualisiert./ag/zb


Aktien gelten als Top-Empfehlungen der Bank mit weiterem Potenzial.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
245,60 € 		Abst. Kursziel*:
30,29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
244,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,93%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

