Hannover Rück Aktie
|244,40EUR
|-0,60EUR
|-0,24%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Hannover Rück von ihrer Auswahlliste "Analyst Focus List" gestrichen. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er ließ aber die Aktien der Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight". Die Bilanz sei stark wie nie und der Konzern sollte seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen. Die "Analyst Focus List" enthält die Topempfehlungen der Bank und wird regelmäßig aktualisiert./ag/zb
Aktien gelten als Top-Empfehlungen der Bank mit weiterem Potenzial.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
245,60 €
|
Abst. Kursziel*:
30,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
244,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,93%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht Hannover Rück von 'Analyst Focus List' (dpa-AFX)
|
19.09.25
|DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX steigen (finanzen.at)
|
16.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
12.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|244,40
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets