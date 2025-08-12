Hannover Rück Aktie
|259,40EUR
|-6,60EUR
|-2,48%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Ergebnisse des Rückversicherer zum zweiten Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe das Unternehmen die Erholung der Aktie von der jüngsten Schwäche bestätigt./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
260,00 €
|
Abst. Kursziel*:
7,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
259,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
