Hannover Rück Aktie
|248,20EUR
|6,80EUR
|2,82%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück nach einem Branchentreffen in Monte Carlo auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Rückversicherer lockerten derzeit leicht ihre vertraglichen Anforderungen im Bereich der Naturkatastrophen, aber im Gegenzug werde das Versicherungsvolumen durch die Kunden erhöht, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Trend aus niedrigeren Margen und höheren Volumina bewertet der Experte weiterhin positiv./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
249,60 €
|
Abst. Kursziel*:
25,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
248,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
