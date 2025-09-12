Hannover Rück Aktie

248,20EUR 6,80EUR 2,82%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.09.2025 09:37:15

Hannover Rück Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück nach einem Branchentreffen in Monte Carlo auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Rückversicherer lockerten derzeit leicht ihre vertraglichen Anforderungen im Bereich der Naturkatastrophen, aber im Gegenzug werde das Versicherungsvolumen durch die Kunden erhöht, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Trend aus niedrigeren Margen und höheren Volumina bewertet der Experte weiterhin positiv./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
249,60 € 		Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
248,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten