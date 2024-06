DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Infineon eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Infineon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Infineon-Papier 38,07 EUR wert. Bei einem Infineon-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,271 Infineon-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.06.2024 958,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,11 Prozent verringert.

Infineon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,35 Mrd. Euro gelistet. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Anteils auf 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at