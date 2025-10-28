Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Volkswagen (VW) vz-Performance
|
28.10.2025 10:03:43
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Volkswagen (VW) vz-Papier an diesem Tag bei 125,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,797 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 72,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,36 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 27,21 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 45,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com
