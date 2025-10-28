Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Index-Performance 28.10.2025 09:29:05

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels

LUS-DAX-Handel am Dienstagmorgen.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 24 201,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 181,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 294,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 760,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 970,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 19 547,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 21,22 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,43 Prozent auf 34,78 EUR), Fresenius SE (+ 0,75 Prozent auf 49,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,19 EUR), Merck (+ 0,44 Prozent auf 114,90 EUR) und EON SE (+ 0,37 Prozent auf 16,13 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Symrise (-5,00 Prozent auf 76,30 EUR), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 701,00 EUR), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 101,55 EUR), Zalando (-1,07 Prozent auf 25,93 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 90,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 360 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,41 Prozent bei der Porsche Automobil-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

