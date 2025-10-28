Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 24 209,91 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,086 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,332 Prozent auf 24 228,18 Punkte an der Kurstafel, nach 24 308,78 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 208,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 245,79 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 23 739,47 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Wert von 23 970,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der DAX einen Stand von 19 531,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,43 Prozent auf 34,78 EUR), Fresenius SE (+ 0,75 Prozent auf 49,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,19 EUR), Merck (+ 0,44 Prozent auf 114,90 EUR) und EON SE (+ 0,37 Prozent auf 16,13 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-5,00 Prozent auf 76,30 EUR), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 701,00 EUR), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 101,55 EUR), Zalando (-1,07 Prozent auf 25,93 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 90,46 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 360 542 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,195 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

