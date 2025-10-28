Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Marktbericht 28.10.2025 09:29:05

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,39 Prozent leichter bei 5 689,06 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,851 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,263 Prozent leichter bei 5 696,05 Punkten in den Handel, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.

Bei 5 688,92 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 696,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 499,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 5 337,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4 969,83 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,68 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 712,78 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,43 Prozent auf 34,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,19 EUR), Bayer (+ 0,18 Prozent auf 27,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,13 Prozent auf 39,77 EUR) und Allianz (+ 0,11 Prozent auf 356,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 701,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,42 Prozent auf 5,49 EUR), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 101,55 EUR), Eni (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 90,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 360 542 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 351,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

22.10.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Allianz Underweight Barclays Capital
08.10.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Allianz 355,30 -0,17% Allianz
ASML NV 930,10 0,17% ASML NV
Bayer 26,86 0,02% Bayer
BNP Paribas S.A. 66,26 -0,32% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 27,35 -0,36% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,62 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 15,84 0,06% Eni S.p.A.
Infineon AG 34,48 0,09% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,70 0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 14,97 0,17% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 706,00 0,38% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 105,35 -0,38% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,18 0,04% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 699,18 -0,12%

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

