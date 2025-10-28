Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,39 Prozent leichter bei 5 689,06 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,851 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,263 Prozent leichter bei 5 696,05 Punkten in den Handel, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.

Bei 5 688,92 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 696,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 499,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 5 337,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4 969,83 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,68 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 712,78 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,43 Prozent auf 34,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,19 EUR), Bayer (+ 0,18 Prozent auf 27,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,13 Prozent auf 39,77 EUR) und Allianz (+ 0,11 Prozent auf 356,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 701,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,42 Prozent auf 5,49 EUR), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 101,55 EUR), Eni (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 90,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 360 542 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 351,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at