DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.01.2021 wurden Airbus SE (ex EADS)-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 88,83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,257 Airbus SE (ex EADS)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 666,10 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 23.01.2024 auf 148,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 66,61 Prozent.

Der Airbus SE (ex EADS)-Wert an der Börse wurde auf 118,42 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Airbus SE (ex EADS)-Papiere fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at