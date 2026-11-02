Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Blick
|
02.11.2026 17:58:45
DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der DAX stieg im XETRA-Handel letztendlich um 0,64 Prozent auf 25 982,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,060 Prozent leichter bei 25 802,74 Punkten in den Handel, nach 25 818,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag heute bei 26 022,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 741,57 Punkten erreichte.
DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der DAX 25 231,20 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der DAX 23 958,30 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,88 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 5,01 Prozent auf 345,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 156,55 EUR), Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR) und Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1 000,00 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), RWE (-1,77 Prozent auf 56,52 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR).
Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 563 171 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238,500 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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