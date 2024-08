DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

So performte der DAX letztendlich.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der DAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 18 424,13 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,769 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,236 Prozent auf 18 363,93 Punkte an der Kurstafel, nach 18 320,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 341,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 469,08 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 18 235,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, betrug der DAX-Kurs 17 932,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 469,75 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,87 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,69 Prozent auf 252,70 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,55 Prozent auf 133,56 EUR), Deutsche Bank (+ 2,05 Prozent auf 14,61 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,84 Prozent auf 259,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,73 Prozent auf 28,78 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Healthineers (-1,34 Prozent auf 53,20 EUR), Henkel vz (-1,26 Prozent auf 78,58 EUR), Heidelberg Materials (-0,87 Prozent auf 97,80 EUR), BASF (-0,53 Prozent auf 42,77 EUR) und SAP SE (-0,45 Prozent auf 192,02 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 461 094 Aktien gehandelt. Mit 228,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at