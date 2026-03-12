DAX aktuell: DAX mit Abgaben

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent auf 23 440,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,045 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,263 Prozent leichter bei 23 577,82 Punkten in den Handel, nach 23 640,03 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 395,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 703,55 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,92 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 852,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, stand der DAX noch bei 24 186,49 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Stand von 22 676,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,48 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 10,44 Prozent auf 22,21 EUR), Symrise (+ 3,96 Prozent auf 72,92 EUR), Hannover Rück (+ 3,72 Prozent auf 256,60 EUR), Brenntag SE (+ 3,62 Prozent auf 48,39 EUR) und RWE (+ 3,18 Prozent auf 55,24 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Bank (-7,00 Prozent auf 25,24 EUR), Commerzbank (-4,85 Prozent auf 29,99 EUR), Infineon (-4,14 Prozent auf 39,83 EUR), Continental (-3,97 Prozent auf 61,52 EUR) und Heidelberg Materials (-3,96 Prozent auf 163,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7 541 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at