DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,58 Prozent stärker bei 19 490,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,841 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,207 Prozent auf 19 417,73 Punkte an der Kurstafel, nach 19 377,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 552,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 417,73 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,606 Prozent nach unten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 18 996,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, notierte der DAX bei 18 387,46 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Wert von 14 879,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 16,23 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 674,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 4,18 Prozent auf 94,76 EUR), Porsche (+ 3,61 Prozent auf 69,52 EUR), Continental (+ 3,43 Prozent auf 60,84 EUR), Beiersdorf (+ 3,35 Prozent auf 131,30 EUR) und BMW (+ 2,91 Prozent auf 77,76 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Bank (-2,23 Prozent auf 15,82 EUR), Symrise (-1,38 Prozent auf 113,95 EUR), Merck (-1,35 Prozent auf 156,55 EUR), Siemens Healthineers (-0,39 Prozent auf 51,28 EUR) und Siemens Energy (-0,30 Prozent auf 36,13 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 665 449 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,492 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,97 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

