DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich

So performte der DAX letztendlich.

Zum Handelsschluss sank der DAX im XETRA-Handel um 1,03 Prozent auf 18 165,59 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,778 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,076 Prozent schwächer bei 18 340,85 Punkten, nach 18 354,76 Punkten am Vortag.

Bei 18 341,82 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 162,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 3,05 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 19.06.2024, den Wert von 18 067,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, lag der DAX-Kurs bei 17 737,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.07.2023, den Stand von 16 108,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,33 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 25,43 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,77 Prozent auf 247,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,58 Prozent auf 131,66 EUR), SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 181,50 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,21 Prozent auf 28,17 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Sartorius vz (-15,24 Prozent auf 209,10 EUR), Infineon (-3,96 Prozent auf 33,10 EUR), Zalando (-3,96 Prozent auf 23,29 EUR), Continental (-3,04 Prozent auf 57,38 EUR) und Hannover Rück (-2,83 Prozent auf 227,00 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 712 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 213,906 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at