DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell

Am Mittwoch steigt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 19 090,53 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,812 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 19 065,18 Punkte an der Kurstafel, nach 19 066,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 007,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 105,30 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,312 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 443,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der DAX noch bei 18 236,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 128,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 13,84 Prozent zu Buche. Bei 19 491,93 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Continental (+ 6,41 Prozent auf 59,46 EUR), Zalando (+ 2,24 Prozent auf 29,72 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,07 Prozent auf 32,14 EUR), Sartorius vz (+ 1,06 Prozent auf 237,60 EUR) und Siemens (+ 1,05 Prozent auf 182,08 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Bayer (-7,47 Prozent auf 27,05 EUR), Rheinmetall (-1,05 Prozent auf 497,10 EUR), Deutsche Bank (-0,78 Prozent auf 15,69 EUR), Siemens Healthineers (-0,74 Prozent auf 50,96 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 16,70 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 820 951 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

