DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell

Am Montag gewinnt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,33 Prozent auf 19 438,20 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,842 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,185 Prozent höher bei 19 409,69 Punkten, nach 19 373,83 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 482,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 392,64 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 699,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 748,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 15 186,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 15,91 Prozent zu. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 481,90 EUR), SAP SE (+ 1,32 Prozent auf 211,35 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 30,81 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 27,45 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,08 Prozent auf 134,34 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil BASF (-2,56 Prozent auf 46,03 EUR), Porsche (-1,92 Prozent auf 69,62 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 26,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 91,80 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,65 Prozent auf 31,96 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 252 311 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,332 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,05 Prozent, die höchste im Index.

