Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein erneut gutes Quartal abgeliefert und dabei die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Obwohl schon in den Konsensprognosen berücksichtigt, seien auch die kontinuierlich anziehenden Zielsetzungen des Unternehmens positiv zu bewerten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 12:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,28 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 9,78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115 380 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 47,4 Prozent. Am 25.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET



