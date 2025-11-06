Fresenius Aktie

48,40EUR 0,40EUR 0,83%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 06:38:26

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 49,10 auf 53,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management der Bad Homburger sei zuversichtlich für eine Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal, deren Momentum bis ins neue Jahr reiche, schrieb David Adlington am Donnerstag im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48,05 € 		Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,74%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten