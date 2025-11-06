Fresenius Aktie
|48,40EUR
|0,40EUR
|0,83%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 49,10 auf 53,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management der Bad Homburger sei zuversichtlich für eine Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal, deren Momentum bis ins neue Jahr reiche, schrieb David Adlington am Donnerstag im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,05 €
|
Abst. Kursziel*:
11,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,74%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
