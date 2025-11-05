Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,43 Prozent schwächer bei 23 782,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 744,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 859,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 379,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 863,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 320,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 2,43 Prozent auf 49,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,75 Prozent auf 41,89 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR), Daimler Truck (+ 0,91 Prozent auf 34,41 EUR) und Continental (+ 0,81 Prozent auf 66,82 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-9,12 Prozent auf 44,76 EUR), Siemens Energy (-3,15 Prozent auf 106,05 EUR), QIAGEN (-2,84 Prozent auf 38,55 EUR), adidas (-2,16 Prozent auf 154,35 EUR) und Merck (-1,77 Prozent auf 110,70 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Siemens Healthineers-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 781 513 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 260,566 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at