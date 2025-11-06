Fresenius Aktie
|48,18EUR
|0,18EUR
|0,38%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein erneut gutes Quartal abgeliefert und dabei die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Obwohl schon in den Konsensprognosen berücksichtigt, seien auch die kontinuierlich anziehenden Zielsetzungen des Unternehmens positiv zu bewerten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,27 €
|
Abst. Kursziel*:
9,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,00%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
09:19
|EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
05.11.25
|Fresenius-Aktie verliert trotzdem: Prognose nach besser als erwartetem Ergebnis erhöht (Dow Jones)
|
05.11.25
|ROUNDUP 2: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Jefferies & Company Inc. gibt Fresenius SE-Aktie Buy (finanzen.at)
|
05.11.25
|Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro (dpa-AFX)
|
05.11.25
|ROUNDUP: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.at)