Fresenius SE
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bad Homburger stemmten sich so erfolgreich gegen den Gegenwind, dass sein Optimismus für das vierte Quartal und das Jahr 2026 gestiegen sei, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er liegt für 2025 am oberen Ende der Zielspanne und für 2026 drei Prozent über dem operativen Ergebniskonsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
48,05 €
Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
48,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
