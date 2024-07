DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebit) gegenüber dem ersten Jahresviertel etwas gesteigert haben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2024 bis 2028 leicht nach oben.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:51 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,51 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 32,43 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 347 136 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 10,0 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 02:20 / CEST



