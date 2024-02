LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent leichter bei 16 996,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 989,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 053,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 16 590,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 07.11.2023, bei 15 159,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 15 420,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Bei 17 060,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,46 Prozent auf 40,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 14,47 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 229,60 EUR), BMW (+ 1,03 Prozent auf 98,56 EUR) und Sartorius vz (+ 0,82 Prozent auf 342,30 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,55 Prozent auf 42,83 EUR), Infineon (-2,59 Prozent auf 32,73 EUR), Deutsche Bank (-1,24 Prozent auf 12,14 EUR), Siemens (-0,56 Prozent auf 166,44 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,40 Prozent auf 27,26 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 999 657 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,439 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

