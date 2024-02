DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Alexia Dogani unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Verkauf eines Aktienpaketes an dem Logistikkonzern und Frachtdienstleister durch die KfW sei positiv zu werten, da er die Liquidität der Papiere erhöhe, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 42,56 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15,15 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 2 706 755 Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 5,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 07:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.