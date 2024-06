Dienstagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück

Der DAX notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent schwächer bei 18 116,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,758 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,137 Prozent schwächer bei 18 300,42 Punkten in den Handel, nach 18 325,58 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 075,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 307,61 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Stand von 18 693,37 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 18 261,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 15 829,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,03 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Covestro (+ 1,37 Prozent auf 54,60 EUR), Porsche (+ 0,94 Prozent auf 71,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 23,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,74 Prozent auf 65,02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 106,65 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Airbus SE (ex EADS) (-10,90 Prozent auf 132,83 EUR), Merck (-5,84 Prozent auf 157,30 EUR), MTU Aero Engines (-3,02 Prozent auf 221,90 EUR), Sartorius vz (-2,62 Prozent auf 218,90 EUR) und Bayer (-1,97 Prozent auf 26,13 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 269 501 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 211,338 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

