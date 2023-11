Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,05 Prozent tiefer bei 14 748,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 14 693,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 766,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 372,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 16 471,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der LUS-DAX mit 13 256,00 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,92 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 3,72 Prozent auf 34,59 EUR), BASF (+ 2,58 Prozent auf 42,76 EUR), Symrise (+ 1,45 Prozent auf 96,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,33 Prozent auf 21,28 EUR) und EON SE (+ 1,08 Prozent auf 11,21 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-4,46 Prozent auf 8,06 EUR), BMW (-0,79 Prozent auf 87,02 EUR), MTU Aero Engines (-0,68 Prozent auf 176,45 EUR), Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 268,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,32 Prozent auf 55,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 948 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,44 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 9,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at