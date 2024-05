Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Am Dienstag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,45 Prozent schwächer bei 27 158,43 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243,806 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,065 Prozent stärker bei 27 299,09 Punkten, nach 27 281,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 103,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 27 476,19 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 26 175,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 885,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Wert von 26 991,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,19 Prozent zu. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,32 Prozent auf 116,70 EUR), Aroundtown SA (+ 4,22 Prozent auf 2,20 EUR), SMA Solar (+ 3,02 Prozent auf 52,95 EUR), LEG Immobilien (+ 1,91 Prozent auf 82,12 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,42 Prozent auf 39,32 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HelloFresh (-4,08 Prozent auf 5,55 EUR), AIXTRON SE (-4,05 Prozent auf 21,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 89,40 EUR), Nemetschek SE (-2,80 Prozent auf 88,50 EUR) und HENSOLDT (-2,61 Prozent auf 37,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 6 046 326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,825 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,80 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at