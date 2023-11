Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Beim MDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 25 481,76 Punkte zu. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 233,681 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,031 Prozent stärker bei 25 417,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 409,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 417,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 502,74 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 24 956,39 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 14.08.2023, mit 28 017,23 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.11.2022, den Wert von 26 304,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 0,024 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 12,37 Prozent auf 5,51 EUR), Delivery Hero (+ 4,57 Prozent auf 28,13 EUR), K+S (+ 3,69 Prozent auf 14,63 EUR), Aurubis (+ 1,06 Prozent auf 78,12 EUR) und Talanx (+ 1,06 Prozent auf 62,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TAG Immobilien (-4,80 Prozent auf 10,90 EUR), HENSOLDT (-4,11 Prozent auf 26,62 EUR), SMA Solar (-1,40 Prozent auf 52,90 EUR), HelloFresh (-1,38 Prozent auf 19,28 EUR) und Fraport (-1,04 Prozent auf 49,60 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 756 945 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,352 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX präsentiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

