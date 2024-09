Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent stärker bei 3 393,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 543,047 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,132 Prozent höher bei 3 389,81 Punkten, nach 3 385,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 395,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 388,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, notierte der TecDAX bei 3 249,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 367,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 158,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,07 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 1,05 Prozent auf 240,10 EUR), JENOPTIK (+ 1,00 Prozent auf 28,18 EUR), ATOSS Software (+ 0,70) Prozent auf 143,00 EUR), Nordex (+ 0,56 Prozent auf 14,37 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,54 Prozent auf 52,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-0,99 Prozent auf 6,50 EUR), SMA Solar (-0,78 Prozent auf 20,40 EUR), Nagarro SE (-0,72 Prozent auf 75,50 EUR), CANCOM SE (-0,66 Prozent auf 26,96 EUR) und AIXTRON SE (-0,54 Prozent auf 16,72 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 159 331 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 230,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at