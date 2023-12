Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Um 09:12 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 3 279,48 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 489,315 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 3 273,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 266,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 282,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 266,85 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 2 975,45 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2023, den Stand von 3 076,87 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.12.2022, einen Stand von 3 052,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 12,83 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,26 Prozent auf 93,36 EUR), AIXTRON SE (+ 5,93 Prozent auf 38,21 EUR), ADTRAN (+ 1,96 Prozent auf 6,23 USD), Nemetschek SE (+ 1,43 Prozent auf 79,18 EUR) und Siltronic (+ 1,02 Prozent auf 84,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil MorphoSys (-5,06 Prozent auf 31,69 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,82 Prozent auf 29,14 EUR), TeamViewer (-1,29 Prozent auf 13,36 EUR), Nordex (-1,13 Prozent auf 10,07 EUR) und United Internet (-1,08 Prozent auf 19,27 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 707 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 173,326 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

2023 verzeichnet die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at