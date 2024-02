Dienstagshandel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

So bewegte sich der Dow Jones am Dienstag schlussendlich

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent leichter bei 38 972,41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,214 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,193 Prozent auf 39 144,79 Punkte an der Kurstafel, nach 39 069,23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 39 087,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 881,90 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, stand der Dow Jones bei 38 109,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wurde der Dow Jones auf 35 333,47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der Dow Jones 32 889,09 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 1,62 Prozent auf 109,42 USD), Home Depot (+ 1,07 Prozent auf 375,56 USD), Travelers (+ 0,82 Prozent auf 221,88 USD), Apple (+ 0,81 Prozent auf 182,63 USD) und Caterpillar (+ 0,69 Prozent auf 327,63 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amgen (-2,75 Prozent auf 278,49 USD), UnitedHealth (-2,27 Prozent auf 513,42 USD), Chevron (-1,48 Prozent auf 152,16 USD), McDonalds (-1,13 Prozent auf 293,76 USD) und Amazon (-0,68 Prozent auf 173,54 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 213 122 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at