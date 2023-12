Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,82 Prozent auf 16 354,25 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,075 Prozent tiefer bei 16 209,61 Punkten, nach 16 221,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16 354,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 175,46 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 529,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15 289,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wies der NASDAQ 100 11 706,44 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 50,56 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 16 354,25 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sirius XM (+ 5,58 Prozent auf 5,30 USD), Broadcom (+ 4,18 Prozent auf 1 072,28 USD), Seagen (+ 3,29 Prozent auf 228,90 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,92 Prozent auf 147,18 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,75 Prozent auf 334,22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-8,46 Prozent auf 4,22 USD), Moderna (-4,83 Prozent auf 78,04 USD), Enphase Energy (-3,60 Prozent auf 99,82 USD), Charter A (-2,02 Prozent auf 367,06 USD) und Zoom Video Communications (-1,79 Prozent auf 71,28 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 960 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,824 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

