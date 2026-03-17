General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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17.03.2026 14:52:00

Digitale Souveränität in Deutschland: Open Source statt Opel

Warum Techmilliardäre mit Steuergeld alimentieren? Kanzler, Bundestag und Landesregierungen wollen unabhängiger von amerikanischen Digitalkonzernen werden. Dabei helfen soll eine kleine Bundeseinrichtung in Bochum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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