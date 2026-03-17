General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
17.03.2026 14:52:00
Digitale Souveränität in Deutschland: Open Source statt Opel
Warum Techmilliardäre mit Steuergeld alimentieren? Kanzler, Bundestag und Landesregierungen wollen unabhängiger von amerikanischen Digitalkonzernen werden. Dabei helfen soll eine kleine Bundeseinrichtung in Bochum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!