WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.07.2026 12:19:20
Does football need FIFA and its World Cup?
Though the popularity of the World Cup continues to grow, its organizing body, FIFA, has arguably never been less popular. So why does football still need FIFA? And is there any way out?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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