Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 4 484,62 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,251 Prozent auf 4 483,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4 472,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 482,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 496,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,83 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 4 513,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 335,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der STOXX 50 3 945,31 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 9,60 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,02 Prozent auf 4,62 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,55 Prozent auf 44,27 GBP), Unilever (+ 1,43 Prozent auf 45,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,43 Prozent auf 28,39 GBP) und BAT (+ 1,12 Prozent auf 25,25 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,84 Prozent auf 48,19 CHF), Novartis (-2,17 Prozent auf 96,91 CHF), Siemens (-1,76 Prozent auf 175,26 EUR), UBS (-0,14 Prozent auf 27,56 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,13 Prozent auf 458,90 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 118 786 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 573,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,46 erwartet. Mit 9,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

