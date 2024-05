Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich

Am Donnerstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,52 Prozent tiefer bei 3 443,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 515,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,001 Prozent höher bei 3 461,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 461,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 475,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 440,85 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.04.2024, den Stand von 3 292,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 408,93 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.05.2023, den Stand von 3 238,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 3,58 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,88 Prozent auf 53,60 EUR), MorphoSys (+ 1,62 Prozent auf 69,05 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,57 Prozent auf 54,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,20 Prozent auf 96,85 EUR) und Kontron (+ 0,87 Prozent auf 19,67 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-5,22 Prozent auf 277,60 EUR), freenet (-3,76 Prozent auf 23,02 EUR), Nordex (-2,80 Prozent auf 14,56 EUR), ATOSS Software (-2,78 Prozent auf 244,50 EUR) und Infineon (-2,38 Prozent auf 37,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 816 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

