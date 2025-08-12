Sartorius vz. Aktie

188,70EUR 5,20EUR 2,83%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

12.08.2025 07:19:08

Sartorius vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
263,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
183,75 € 		Abst. Kursziel*:
43,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
188,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,37%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

