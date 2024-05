Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 38 020,59 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 12,828 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,152 Prozent auf 37 845,56 Punkte an der Kurstafel, nach 37 903,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 983,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 148,61 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,683 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Stand von 39 170,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 654,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 684,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 0,810 Prozent. Bei 39 889,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,31 Prozent auf 183,14 USD), Apple (+ 1,52 Prozent auf 171,87 USD), Nike (+ 1,27 Prozent auf 91,49 USD), Chevron (+ 0,88 Prozent auf 161,03 USD) und Goldman Sachs (+ 0,79 Prozent auf 430,34 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-1,33 Prozent auf 97,13 USD), Johnson Johnson (-0,75 Prozent auf 150,05 USD), Honeywell (-0,67 Prozent auf 193,99 USD), IBM (-0,62 Prozent auf 163,41 USD) und Amgen (-0,29 Prozent auf 276,56 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2 424 181 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,700 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at