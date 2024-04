Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,69 Prozent schwächer bei 17 231,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,83 Prozent schwächer bei 17 205,28 Punkten in den Handel, nach 17 526,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 172,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 255,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,409 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 277,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 516,99 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Wert von 12 725,11 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,16 Prozent nach oben. Bei 18 464,70 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 5,94 Prozent auf 75,43 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,71 Prozent auf 33,54 USD), Marvell Technology (+ 2,67 Prozent auf 66,58 USD), Broadcom (+ 1,93 Prozent auf 1 281,03 USD) und Lam Research (+ 1,71 Prozent auf 900,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-13,70 Prozent auf 425,88 USD), Enphase Energy (-6,69 Prozent auf 100,00 USD), Comcast (-5,20 Prozent auf 38,12 USD), O Reilly Automotive (-5,17 Prozent auf 1 036,21 USD) und Microsoft (-4,93 Prozent auf 388,89 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 694 552 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,824 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 8,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at