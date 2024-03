Donnerstagshandel in Zürich: SMI klettert zum Start

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent auf 11 668,14 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,267 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,282 Prozent auf 11 651,43 Punkte an der Kurstafel, nach 11 618,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 650,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 674,56 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,039 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der SMI bei 11 428,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, lag der SMI noch bei 11 132,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 792,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,46 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 799,91 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,91 Prozent auf 1 280,00 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 271,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 242,70 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 27,73 CHF) und Geberit (+ 1,04 Prozent auf 546,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Roche (-0,50 Prozent auf 229,80 CHF), Swisscom (-0,23 Prozent auf 530,00 CHF), Nestlé (-0,03 Prozent auf 94,52 CHF), Givaudan (+ 0,07 Prozent auf 4 104,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 116,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 170 848 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 253,712 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at