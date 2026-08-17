Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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17.08.2026 19:19:17
Dow Falls 0.3% While Memory Chip Stocks Keep the Nasdaq Afloat
A ceasefire expired in the Middle East this morning. Memory chip stocks had another excellent day. The top stock market indexes split the difference.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is up 0.03% as of 12:26 p.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is down 0.17%, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) has fallen 0.31%, or roughly 200 points. The Dow went red minutes after the open and stayed down. The Nasdaq spent most of the morning in positive territory before drifting toward breakeven.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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