Dow Inc. Q1 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dow Inc. (DOW):

Earnings: -$533 million in Q1 vs. -$307 million in the same period last year. EPS: -$0.74 in Q1 vs. -$0.44 in the same period last year. Excluding items, Dow Inc. reported adjusted earnings of -$97 million or -$0.14 per share for the period.

Revenue: $9.794 billion in Q1 vs. $10.431 billion in the same period last year.