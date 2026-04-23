Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
23.04.2026 12:03:54
Dow Inc. Q1 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dow Inc. (DOW):
Earnings: -$533 million in Q1 vs. -$307 million in the same period last year. EPS: -$0.74 in Q1 vs. -$0.44 in the same period last year. Excluding items, Dow Inc. reported adjusted earnings of -$97 million or -$0.14 per share for the period.
Revenue: $9.794 billion in Q1 vs. $10.431 billion in the same period last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
22.04.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Ausblick: Dow legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26