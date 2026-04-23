Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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23.04.2026 12:03:54

Dow Inc. Q1 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dow Inc. (DOW):

Earnings: -$533 million in Q1 vs. -$307 million in the same period last year. EPS: -$0.74 in Q1 vs. -$0.44 in the same period last year. Excluding items, Dow Inc. reported adjusted earnings of -$97 million or -$0.14 per share for the period.

Revenue: $9.794 billion in Q1 vs. $10.431 billion in the same period last year.

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