Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 5 Jahren eingebracht

Am 28.02.2019 wurden Home Depot-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 185,14 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 54,013 Home Depot-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.02.2024 20 395,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 377,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 103,96 Prozent gleich.

Der Home Depot-Wert an der Börse wurde auf 374,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

