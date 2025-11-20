Home Depot Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Home Depot-Papier statt. Der Schlusskurs der Home Depot-Anteile betrug an diesem Tag 400,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Home Depot-Aktie investiert, befänden sich nun 2,500 Home Depot-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 334,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 836,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,38 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 335,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
