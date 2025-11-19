Dow Jones 30 Industrial

46 138,77
47,03
0,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
NYSE-Handel im Fokus 19.11.2025 22:34:57

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Der Dow Jones bewegte sich am Abend kaum.

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 46 138,77 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19,181 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,632 Prozent höher bei 46 382,92 Punkten in den Handel, nach 46 091,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 905,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 299,13 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 190,61 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 44 922,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der Dow Jones bei 43 268,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,85 Prozent auf 186,52 USD), Sherwin-Williams (+ 1,84 Prozent auf 329,78 USD), Cisco (+ 1,32) Prozent auf 78,39 USD), JPMorgan Chase (+ 1,29 Prozent auf 303,27 USD) und Johnson Johnson (+ 1,26 Prozent auf 202,51 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-3,88 Prozent auf 287,20 EUR), Salesforce (-2,41 Prozent auf 227,88 USD), Boeing (-2,07 Prozent auf 185,70 USD), Walt Disney (-1,51 Prozent auf 104,67 USD) und UnitedHealth (-1,43 Prozent auf 309,09 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 102 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 138,77 0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:01 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich zurückhaltend -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen