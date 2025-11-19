Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 46 138,77 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19,181 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,632 Prozent höher bei 46 382,92 Punkten in den Handel, nach 46 091,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 905,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 299,13 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 190,61 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 44 922,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der Dow Jones bei 43 268,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,85 Prozent auf 186,52 USD), Sherwin-Williams (+ 1,84 Prozent auf 329,78 USD), Cisco (+ 1,32) Prozent auf 78,39 USD), JPMorgan Chase (+ 1,29 Prozent auf 303,27 USD) und Johnson Johnson (+ 1,26 Prozent auf 202,51 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-3,88 Prozent auf 287,20 EUR), Salesforce (-2,41 Prozent auf 227,88 USD), Boeing (-2,07 Prozent auf 185,70 USD), Walt Disney (-1,51 Prozent auf 104,67 USD) und UnitedHealth (-1,43 Prozent auf 309,09 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 102 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at