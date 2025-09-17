Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 17.09.2025 16:04:27

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Johnson Johnson-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag 94,84 USD wert. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,441 Johnson Johnson-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2025 18 606,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,46 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 18 606,07 USD, was einer positiven Performance von 86,06 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 427,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnsonmehr Nachrichten

Analysen zu Johnson & Johnsonmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Johnson & Johnson 149,22 -0,77% Johnson & Johnson

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed mit Zinsentscheid am Abend: ATX unentschlossen -- DAX in Grün -- US-Börsen uneins -- Handel in Asien endet uneinheitlich
In Wien verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen