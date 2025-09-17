Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Hochrechnung
|
17.09.2025 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag 94,84 USD wert. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,441 Johnson Johnson-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2025 18 606,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,46 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 18 606,07 USD, was einer positiven Performance von 86,06 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 427,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
