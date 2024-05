Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet American Express Aktionären eine Freude

American Express-Investoren aufpasst: So hoch fällt die American Express-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express am 06.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 2,40 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 15,38 Prozent angehoben. 1,78 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,74 Prozent zugenommen.

American Express-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das American Express-Papier via NYSE bei einem Wert von 234,33 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der American Express-Aktie 1,28 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,41 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und American Express-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der American Express-Aktienkurs via NYSE 47,40 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 49,75 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie American Express

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,75 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,18 Prozent abnehmen.

American Express-Basisdaten

American Express ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 166,194 Mrd. USD. American Express weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,71 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von American Express auf 67,373 Mrd.USD, das EPS machte 11,23 USD aus.

Redaktion finanzen.at