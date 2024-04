Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Express-Papier statt. Zur Schlussglocke war das American Express-Papier an diesem Tag 111,00 USD wert. Bei einem American Express-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,090 American Express-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 505,41 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 01.04.2024 auf 227,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105,05 Prozent angewachsen.

Am Markt war American Express jüngst 165,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at